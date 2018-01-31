РИАМО - 31 янв. Заявки почти на 5 миллионов билетов на матчи чемпионата мира по футболу, которые продут в России, подали болельщики, обладателей билетов определят методом случайной жеребьевки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«4905169 билетов на чемпионат мира по футболу - 2018 запросили болельщики со всего мира на сайте FIFA. Прием заявок велся с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года. Больше всего заявок — 2,5 миллиона — подали россияне. Далее идут Германия (338 тысяч) и Аргентина (189 тысяч)», - отмечается в сообщении.

Из-за повышенного спроса на билеты FIFA проведет жеребьевку, которая определит покупателей. Открытая процедура пройдет в присутствии нотариуса. Итоги будут известны к середине марта.

Кроме того, 13 марта откроется продажа билетов на сайте FIFA, где приобрести их можно будет в порядке живой очереди.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля состоятся в Москве в «Лужниках».