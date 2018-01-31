РИАМО – 31 янв. Для защиты автомобиля от угонщиков автоэксперт Юрий Гейко советует комбинировать механические противоугонные системы с электронными, а для парковки выбирать места под видеонаблюдением.

Автомобили марки Lada стали самыми угоняемыми в 2017 году в центральных регионах России. Согласно статистике, за данный период зарегистрировано более 5,5 тысяч случаев угона машин этой марки. На втором месте оказалась Toyota - их было угнано почти 4 тысячи. Топ-3 замкнули автомобили Hyundai, на которые пришлось чуть более 2 тысяч случаев.

«Самая главная противоугонка — это страховка КАСКО. Второе, надо сочетать механические и электронные системы защиты машины. Необходимо ставить блокираторы на руль, на педали или на коробку переключения передач, и чтобы, конечно, электронная сигнализация была. Ее нужно ставить не в специализированном центре, а самый лучший вариант - в гараже у «дяди Васи». Как правило, там работают умельцы, которые все делают по своей технологии», - сказал Гейко в эфире радио «Комсомольская правда».

Кроме того, автоэксперт посоветовал по возможности ставить машину под камерами видеонаблюдения.

В первую десятку самых угоняемых машин также вошли Kia, Nissan, Ford, ГАЗ, Mazda и Renault. Всего за прошлый год было похищено более 33 тысяч автомобилей.