РИАМО - 31 янв. В Рузском городском округе Подмосковья после проведения работ по рекультивации на месте закрытого полигона твердых бытовых отходов «Аннино» предлагают обустроить горнолыжный курорт местного значения, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Сегодня проектировщик рекультивации полигона «Аннино» предложил концепцию его вовлечения после завершения работ в хозяйственный оборот путем обустройства горнолыжного курорта местного значения. Идея мной поддержана, отрабатываем техническое задание», - сообщил глава Рузского городского округа Максим Тарханов.

Он предложил жителям округа высказать свое мнение по поводу этого предложения.

Работы по разработке проектно-сметной документации для рекультивации закрытого полигона «Аннино» планируется завершить в июле 2018 года. По итогам открытого конкурса подрядчиком по разработке проектно-сметной документации для рекультивации полигона ТКО «Аннино» стало ООО «Стройинжсервис-2».

В настоящее время завершен первый этап, в рамках которого провели инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания и гидрогеологическое моделирование. После общественных обсуждений проекта и государственной и экологической экспертизы работы по разработке проектно-сметной документации будут завершены. Проект передадут в правительство Московской области для включения полигона «Аннино» в госпрограмму на 2019 год для проведения рекультивации.

Прием отходов на полигон ТБО «Аннино», который функционировал с 1975 года, был закрыт в декабре 2016 года. Он принимал отходы 4-5 класса опасности со всей территории Рузского округа и частично с территорий городских округов Звенигород и Истра. После закрытия полигона отходы из Рузского округа вывозят в Волоколамский район.