РИАМО - 31 янв. Скоростной электропоезд сбил насмерть подростка недалеко от станции «Ильинская» Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) в Подмосковье, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы УТ МВД России по ЦФО.

«Около 17:00 в районе станции «Ильинская» Казанского направления Московской железной дороги скоростным электропоездом сообщением «Москва – Раменское» смертельно травмирован 16-летний подросток», - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, молодой человек пытался перейти железнодорожные пути в неустановленном месте.

По словам представителя пресс-службы, на месте происшествия работает транспортная полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.