РИАМО - 31 янв. Госадмтехнадзор Московской области в условиях частых снегопадов будет контролировать уборку снега и сосулек с нежилых зданий в усиленном режиме, в первую очередь инспекторы будут проверять социально значимые объекты, сообщила в среду руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«В связи с участившимися снегопадами административно-технические инспекторы Московской области организуют надзор за уборкой от снега и наледи кровель нежилых зданий в усиленном режиме, к проведению надзорных мероприятий будут привлекаться более 70% инспекторского состава территориальных отделов региона», - сказала Витушева.

Цель проверок – не допустить скопления снега до такой массы, когда создается угроза его схода с кровли, либо падения наледи и сосулек, образовавшихся на краю крыш. В соответствии с требованием областного законодательства, кровли нежилых зданий должны быть очищены от выпавшего снега. На них не должно быть наледи и сосулек.

По ее словам, в ходе проверок инспекторы будут фиксировать каждый факт неисполнения нормативов областного законодательства, привлекая нарушителей к административной ответственности. Приоритет будет отдаваться социально значимым объектам: больницам, детским садам, школам, домам культуры и иным объектам, связанным с массовым пребыванием детей и пожилых жителей региона.

«Помимо этого, пристальное внимание будет уделено проверке уборки снега с кровель большепролетных зданий. В связи с широкими пролетами большая масса в виде выпавшего снега может создавать недопустимую нагрузку для данной категории зданий, поэтому своевременная уборка снега с них будет проверяться в первую очередь», - указала Витушева.

Она добавила, что периодичность уборки кровель должна быть указана в отдельном разделе проектной документации здания еще при его строительстве, а балансодержатель здания должен определить сроки и периодичность осмотра кровель и их уборки.

За минувшие сутки в Московском регионе выпало более 21% от январской нормы осадков. В среду в Москве и Московской области продолжится метель, возможны снежные заносы.