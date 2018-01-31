РИАМО - 31 янв. Более 300 автобусов отремонтировали в Подмосковье за семь месяцев прошлого года, снизив число невыполненных рейсов на 2%, говорится в сообщении пресс-службы ГУП Московской области «Мострансавто».

В Коломенском филиале Мострансавто состоялось выездное совещание под председательством министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова и руководителя «Мострансавто» Владислава Мурашова. На встрече участники подвели итоги работы в 2017 году и обсудили цели на текущий год. Особое внимание было уделено обновлению подвижного состава.

«Участники совещания также затронули тему ремонта автобусов. За 7 месяцев прошлого года было отремонтировано более 300 единиц техники, что позволило снизить количество невыполненных рейсов и удерживать его в пределах 2%. Была проведена масштабная закупка запчастей и расходных материалов. Только аккумуляторов в 2017 году было приобретено в 3,5 раза больше, по сравнению с предыдущим периодом», - говорится в сообщении.

По словам Мурашова, в течение трех месяцев в каждом филиале предприятия будет сформирован резервный фонд запчастей. Это позволит оперативно проводить ремонтные работы, не дожидаясь очередной поставки.

Большая работа ведется и в части условий труда для сотрудников «Мострансавто». С 1 февраля повысится зарплата водителей. Рост составит в среднем 24%. Кроме того, в мае запланирована индексация заработной платы всех работников. Улучшение материальных и социальных условий позволит избежать переработок водителей и привлечь в «Мострансавто» квалифицированные кадры.

Также на встрече рассматривались вопросы перехода в 2018 году на систему управления пассажирским транспортом РНИС, увеличения числа транзакций по безналичному расчету до 90% от общего числа и другое.

«Планируется сократить средний возраст автобусов до 3,8 лет. Для этого, помимо поставки новых транспортных средств, будет проведено списание 880 машин, срок эксплуатации которых подошел к концу. Кроме того, с 1 апреля планируется утвердить новый стандарт: к работе на маршрутах будут не допущены автобусы малого класса старше 5 лет и автобусы среднего и большого класса – старше 7 лет. Таким образом, в «Мострансавто» будет самый молодой парк в нашей стране», - сказал Тресков.