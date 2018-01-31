РИАМО - 31 янв. Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области провел первую плановую проверку строительства школы на 825 мест в подмосковном Волоколамске, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В настоящее время на объекте ведутся работы подготовительного этапа строительства: обустройство временных дорог и ограждений, монтаж освещения, работы по разработке котлована под фундамент. Строительство в графике», - отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

Проектом предусматривается строительство здания общей площадью 13630 квадратных метров. Здесь разместятся учебные классы, библиотека, пищеблок, помещения медицинского назначения, административные помещения, актовый и спортивный залы, кружковые кабинеты, зал хореографии.

На прилегающей территории разместится спортивное ядро, детские игровые площадки, места для отдыха. Заказчиком выступает МУ «Управление коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района».

Плановое завершение строительства – второй квартал 2019 года.