РИАМО - 31 янв. «Солнечные сани», двухметровая «Жар–птица», лошадки-качалки и другие арт-объекты украсят столичные площадки фестиваля «Московская Масленица», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

Фестиваль «Московская Масленица» пройдет с 9 по 18 февраля. Сразу 25 площадок откроются в центре города и во всех округах, в том числе в Зеленограде и Троицке. Гостей ждут концерты и театрализованные представления, традиционные игры и забавы, а также угощения — блины всевозможных видов.

«Чтобы праздник стал еще ярче – площадки украсят масштабные арт-объекты в виде символов праздника: солнца, коней, кукол-«Маслениц» в костюмах, характерных для разных регионов России. Часть арт-объектов создали специально для фестиваля, другие уже знакомы гостям по прошлогодней «Московской Масленице», - говорится в сообщении.

При создании арт-объектов для площадки на Тверской площади художники широко использовали красный и золотой цвета — традиционное «солнечное» сочетание. Красного цвета, к примеру, будут фигуры коней, запряженные в красные же «солнечные сани», на которых в город «прибывает весна».

«Этот арт-объект напомнит о московских масленичных традициях: в старину в Москве на Масленицу устраивались длинные поезда из разукрашенных саней с запряженными в них наряженными лошадьми», - подчеркивается в материале.

Еще одной старинной забавой на этой площадке станут весенние инсталляции с вращающимися солнечными дисками: при вращении будет звучать музыка. А чтобы надолго сохранить воспоминание о празднике - можно сфотографироваться у масштабной арки «Солнце весны» в виде восходящего весеннего солнца с красными и золотыми лучами.

Также необычные инсталляции появятся на улице Кузнецкий мост (площадка около ЦУМа): арт-объект в виде солнца, расписные лошадки-качалки, а еще – интерактивные кинетические инсталляции: плоские фигуры в стиле лубочных картинок.

В Климентовском переулке откроется выставка из восьми двухметровых кукол в праздничных нарядах, традиционных для самых разных регионов России. Сама площадка будет украшена цветами, лентами и фигурками птиц.

Среди других примечательных арт-объектов, созданных специально для фестиваля - двухметровая «Жар–птица», символизирующая приход весны (ее установят) на Тверском бульваре, а также потешная панорама «Раек».

Раек – это ящик для показа лубочных картинок, непременный атрибут старинных масленичных ярмарок. Таких арт-объектов будет два: их установят на площади Революции и на Профсоюзной улице. Гости смогут заглянуть внутрь небольших домиков на колесах, а в это время артисты будут прокручивать лубочную историю, сопровождая ее рассказом о масленичных традициях. Кроме того, площадку на Профсоюзной украсит арт-объект в виде верстового столба высотой четыре метра.

Часть арт-объектов, украшающих площадки «Московской Масленицы» знакомы посетителям по предыдущим фестивалям. К примеру, в Троицке на Сиреневом бульваре установят шесть фигур-«маслениц» в ярких нарядах. Высота каждой из них - более 2,5 метров. На прошлогоднем масленичном фестивале они украшали площадку между Манежной площадью и площадью Революции.

На других окружных площадках появятся арт-объекты в виде традиционных игрушек, расписанных в народных стилях. В прошлом году эти фигуры украшали площадки на Тверском бульваре и в Новопушкинском сквере.

«Все они будут разными: композиция «Девушка у колодца» появится на улице Маршала Чуйкова (ЮВАО), качели «Всадник» и «Индюк» - на улице Городецкой (ВАО), карусель «Барыня с детьми» - на Ярцевской улице (ЗАО), объект «Ловля гусей» и качели «Парочка» на Строгинском бульваре (СЗАО), карусель «Три барыни» - на Новопесчаной улице (САО), горка «Катание на санях» на улице Хачатуряна (СВАО) и «Ксилофон» на площади Юности в Зеленограде», - добавляется в сообщении.

На Новым Арбате вновь появятся фигуры «маслениц» и коней, причем некоторые из них будут иметь довольно крупные габариты — до 5–6 метров в высоту. Эти арт-объекты будут интерактивными: коня можно будет «покормить яблоком», а масленице —«подарить солнце».

Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Славянский праздник пришел к нам из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной седмицей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.