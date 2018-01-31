РИАМО - 31 янв. В Москве начали изымать браконьерские шубы у недобросовестных предпринимателей, уже арестовано более 800 шуб, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Более 800 меховых изделий (шуб) было изъято в ходе проверок в Москве. Арестованный товар продавался без соответствующих контрольно-идентификационных знаков (КИЗ) либо с нарушением его оформления. Специалисты оценивают стоимость арестованных контрафактных шуб около 17 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

На недобросовестных предпринимателей были возбуждены дела об административном правонарушении. Данные меры были предприняты управлением Роспотребнадзора по городу Москве в ходе проверочных мероприятий в сентябре-декабре 2017 года. Всего на наличие на шубках контрольных идентификационных знаков (КИЗ) было проверено более 4 тысяч шуб порядка 60 субъектов предпринимательской деятельности, занимающихся продажей меховых изделий.

На данный момент, по данным управления Роспотребнадзора, в отношении трех предпринимателей вынесено решение суда, в соответствии с которым «горе-бизнесмены» должны оплатить штраф в размере 205 тысяч рублей. При этом контрафактный товар будет у них конфискован.

«Реализация нелегального товара, несоответствующего нормам качества, наносит урон не только легальному бизнесу и федеральному бюджету ввиду недополучения налоговых платежей, но и может быть опасна в том числе и для здоровья граждан, приобретающих подобные изделия», - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

По его словам, кроме того, не стоит забывать, что шуба неизвестного происхождения, даже в случае, если продавец не обманул с видом меха, может быть сделана из шкур, добытых браконьерами, то есть опосредованно, покупая нечипированную шубу вы наносите ущерб и окружающей среде.