РИАМО - 31 янв. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области приступили к проверке хода реконструкции производственного корпуса предприятия по выпуску лекарственных средств в Оболенске Серпуховского района Подмосковья, объект будет готов ко второму кварталу текущего года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Сотрудники отдела надзора за строительством №11 Главного управления государственного строительного надзора Московской области проводят плановую проверку хода реконструкции производственного корпуса, расположенного на Оболенском шоссе, 18 в Серпуховском районе.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей и отделочные работы. Реконструкция производственного корпуса ведется в соответствии с графиком работ. <…> Плановый срок завершения строительства - второй квартал 2018 года», - сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

Согласно проекту, в четырехэтажном здании на площади 5,8 тысячи квадратных метров разместятся производственно-складские и административные помещения.

На первом этаже корпуса будет расположено производство твердых лекарственных форм и порошков. На втором этаже здания - участок производства жидких стерильных лекарственных форм - суспензий для инъекций и растворов для инъекций (с антибиотиками и сульфаниламидами), участок производства нестерильных лекарственных форм - растворов для инъекций. На третьем этаже разместятся лаборатории, отдел контроля качества, архив, на четвертом этаже - офисные и технические помещения.

«Технологические решения, принятые в проекте, обеспечивают необходимые меры для создания условий, исключающих возможность образования недопустимых концентраций вредных веществ в воздухе производственных и лабораторных помещений. При благоустройстве планируется обустройство парковочного пространства, пешеходных дорожек, мест для отдыха, озеленение территории», - добавляется в сообщении.