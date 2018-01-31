РИАМО - 31 янв. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который подозревается в совершении кражи из частного дома в Раменском районе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.

Экипаж группы задержания Раменского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области получил от дежурного информацию о том, что в один из частных домов в деревне Вялки проник неизвестный.

«Прибывших на место происшествия росгвардейцев встретили напуганные хозяева дома. Они пояснили, что сквозь сон услышали шум в помещении и заподозрили присутствие постороннего человека. Сотрудники Росгвардии обошли дом и в одной из комнат второго этажа обнаружили прятавшегося за шкафом гражданина. Стражи правопорядка задержали злоумышленника, после чего доставили его в отдел полиции», - говорится в сообщении.

При личном досмотре у задержанного, ранее не судимого 54-летнего гражданина ближнего зарубежья, обнаружены два сотовых телефона, принадлежавшие заявителям. Сумма ущерба составила более 22 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.