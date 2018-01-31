РИАМО - 31 янв. Орехово-Зуевский городской суд признал обоснованным штраф, выписанный Минэкологии Подмосковья, ООО «Ликинский автобус» за нарушение договора водопользования, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Как пояснил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, ООО было оштрафовано за нарушение договора водопользования: используя воду, взятую из реки Клязьмы, общество не предоставило в Минэкологии обязательные сведения о результатах наблюдений за состоянием водного объекта.

«Рассмотрев жалобу, суд вынес решение об отказе в ее удовлетворении, действия ведомства признаны правомерными», - говорится в сообщении.