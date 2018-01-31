РИАМО - 31 янв. Движение автотранспорта временно перекроют на участке трассы А-101 Москва – Дмитров – Дубна ночью 1 февраля, говорится в сообщении пресс-службы подмосковной Госавтоинспекции.

«С 03:30 до 03:45 1 февраля в связи со строительством надземного пешеходного перехода будет закрыто движение автотранспорта в обе стороны на 46-м километре автодороги А-104 Москва – Дмитров – Дубна (населенный пункт Трудовая-Северная)», - говорится в сообщении.

Пути объезда: движение в сторону Москвы – 46 километр плюс 450 метров автодороги А-104 поворот направо, объезд по автодороге А-107 ММК; движение в сторону области – пути объезда не предусмотрены.

Участникам дорожного движения рекомендуют, используя картографические онлайн сервисы, выбирать альтернативные маршруты движения и оптимальные временные промежутки для поездок.