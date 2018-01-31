РИАМО - 31 янв. С 1 февраля Москомархитектура, согласно новому административному регламенту, будет предоставлять услугу по приемке исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также в Москве определен новый порядок проведения контрольно-геодезической съемки подземных коммуникаций и сооружений, и частей зданий.

«Мэр Москвы Сергей Собянин с 1 февраля 2018 года закрепил за Москомархитектурой новые полномочия. До 1 февраля 2018 года приемкой исполнительной документации с проведением контрольно-геодезической съемки занималось ГБУ «Мосгоргеотрест»», - сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

В принятом административном регламенте прописан порядок подачи заявления, круг заявителей, сроки рассмотрения заявления, основания для отказа и перечень документов необходимых для подачи заявления.

Для получения госуслуги необходимо получить Техническое заключение о соответствии проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений и провести контрольно-геодезическую съемку подземных коммуникаций и сооружений. Данный вид работ выполняет ГБУ «Мосгоргеотрест».

«Сейчас подать заявку на получение госуслуги можно только на бумаге в службу одного окна Москомархитектуры. Однако к концу 2018 года госуслугу переведут в электронный вид, после этого подать запрос можно будет в электронной форме в разделе «Услуги» официального сайта мэра и правительства Москвы (mos.ru)», - уточнила Княжевская.

После предоставления госуслуги результат передается в Объединение административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ). Это необходимо для закрытия ордеров (разрешений) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов в городе Москве.