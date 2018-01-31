РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 31 янв. Кадетская школа в подмосковных Люберцах после вынужденного закрытия из-за массового отравления учащихся возобновит свою работу с 1 февраля, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«По решению Люберецкого городского суда, с 1 февраля кадетская школа городского округа Люберцы возобновляет свою работу», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что до 10 февраля обедать дети будут дома.

«В связи с этим, обучение будет проходить по сокращенному графику: четыре урока, затем обед, а далее – факультативные занятия. На сегодня все госпитализированные выписаны», – добавил Ружицкий.