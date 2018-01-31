РИАМО - 31 янв. В школах Московской области с 1 февраля начинается прием заявлений в первый класс на 2018/2019 учебный год для детей, проживающих на закрепленной за школой территории, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Для родителей будущих первоклассников с 1 февраля 2018 года наступает ответственная пора - в школах Московской области начинается прием заявлений в первый класс на 2018/2019 учебный год для детей, проживающих на закрепленной за школой территории», - сказала министр образования Московской области Марина Захарова.

Она обратила внимание, что в этом году порядок записи был изменен для удобства родителей и сокращения времени на подачу заявления. Подать заявление можно в электронном виде через портал госуслуг Московской области (uslugi.mosreg.ru), приложив к заявлению необходимые скан-копии документов.

При записи будет видно доступное количество мест в школе. Родителям необходимо будет в течение 3-х дней прийти в школу и подтвердить указанные в заявлении данные оригиналами документов.