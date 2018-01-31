РИАМО - 31 янв. В Избирательную комиссию Московской области доставили более 150 тысяч марок к заявлениям для голосования на выборах президента по месту нахождения, марки предназначены для защиты заявлений от подделки, сообщается на сайте Мособлизбиркома.
Начиная со среды, россияне могут подать заявление на голосование на выборах президента по месту нахождения, а не жительства, заявки принимаются по 12 марта. В Подмосковье при территориальных избирательных комиссиях открылись 108 пунктов приема таких заявлений.
«В Избирательную комиссию Московской области доставлены марки для защиты от подделки заявлений избирателей для голосования по месту нахождения в количестве 151,6 тысячи экземпляров. Данные марки будут распределены и переданы в территориальные избирательные комиссии», - говорится в сообщении.
Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
Что вы знаете о выборах в России?
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Аман Гумирович Тулеев, председатель Кемеровского областного совета народных депутатов. Кроме него кандидатами в президенты на первых выборах были Вадим Викторович Бакатин, Борис Николаевич Ельцин, Владимир Вольфович Жириновский, Альберт Михайлович Макашов, Николай Иванович Рыжков.
Геннадий Зюганов
Пять раз, в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 году.
Борис Немцов
Что вы знаете о выборах в России? (2/14)
Кто стал первой женщиной − кандидатом в президенты России?
Нынешний председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Известный правозащитник, председатель движения «За гражданское достоинство», Памфилова по итогам президентских выборов 2000 года заняла 7-е место среди 11-ти кандидатов.
Галина Старовойтова
Что вы знаете о выборах в России? (3/14)
Каким видом избирательного права не обладает гражданин РФ, не достигший 21 года?
Гражданин РФ, достигший 18 лет, обладает избирательным правом, за исключением ряда категорий. Согласно Конституции РФ, не имеют права избирать, быть избранными, участвовать в референдуме граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
Нет
Да, но только не за себя самого
Может, но по особой процедуре
Что вы знаете о выборах в России? (14/14)
Если 18 марта вас срочно отправят в командировку, как будете голосовать?
Напишу заявление для голосования по месту нахождения
Проголосую в аэропорту по спецзаявлению
Если Вы не сможете проголосовать по месту регистрации и не успели написать заявление о голосовании по месту своего фактического нахождения, то за 5 дней до выборов можете прийти в свою УИК и оформить специальное заявление с маркой, чтобы проголосовать в аэропорту или на вокзале.
Проголосую через портал госуслуг
Активный избиратель
Вы следите за изменениями в избирательном законодательстве и всегда ходите голосовать. Даже если вы едете в отпуск, то точно знаете, что нужно сделать: заранее написать заявление, чтобы проголосовать по месту нахождения. Вы ни за что не перепутаете, какой значок ставить в бюллетене, и сможете воспользоваться КОИБом. А еще вы в курсе, что Собчак – не первая женщина, которая идет на президентские выборы, а Зюганов уже пропускал одну предвыборную кампанию.
Вы никогда не голосовали на выборах и ничего о них не знаете. Однако выборы президента Российской Федерации 18 марта 2018 года – повод для того, чтобы хотя бы раз в жизни прийти на избирательный участок. Узнать, где находится ваш участок для голосования и часы его работы просто – по адресу прописки на сайте ЦИК. Также у граждан РФ есть широкие возможности отдать свой голос, даже если они не могут прийти на свой участок – можно проголосовать на дому, досрочно, по специальному заявлению в аэропорту или на вокзале, а также за границей или в другом регионе, и даже граждане без определенного места жительства.
Возможно, у вас есть гражданская позиция и вы собираетесь отдать свой голос за одного из кандидатов, но в выборах вы новичок и плохо ориентируетесь в процедуре голосования. Если вы собираетесь взять открепительное, то знайте, что этого уже делать не нужно. У вас еще есть время разобраться, как проголосовать, если вы находитесь не по месту прописки, и как правильно заполнять избирательный бюллетень. Вам стоит зайти на сайт ЦИК и найти адрес своего избирательного участка.
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