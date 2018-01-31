РИАМО - 31 янв. В Избирательную комиссию Московской области доставили более 150 тысяч марок к заявлениям для голосования на выборах президента по месту нахождения, марки предназначены для защиты заявлений от подделки, сообщается на сайте Мособлизбиркома.

Начиная со среды, россияне могут подать заявление на голосование на выборах президента по месту нахождения, а не жительства, заявки принимаются по 12 марта. В Подмосковье при территориальных избирательных комиссиях открылись 108 пунктов приема таких заявлений.

«В Избирательную комиссию Московской области доставлены марки для защиты от подделки заявлений избирателей для голосования по месту нахождения в количестве 151,6 тысячи экземпляров. Данные марки будут распределены и переданы в территориальные избирательные комиссии», - говорится в сообщении.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.