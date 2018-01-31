РИАМО - 31 янв. Жители новой Москвы в большинстве своем оценивают транспортную ситуацию на присоединенных территориях положительно или удовлетворительно, говорится в сообщении пресс-службы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

С 2015-го по 2018 годы жители новой Москвы стали заметно выше оценивать динамику ситуации в ТиНАО: если в 2015 году об улучшении положения дел в округе говорили 60,7%, то в 2018 году – уже 73,9%, доля крайне положительных оценок достигла 40,3%.

«Сегодня более двух третей жителей новой Москвы (69,3%) отмечают положительные изменения в работе общественного транспорта в месте проживания с момента вхождения территории в состав столичного региона. С 2015 года (51,5%) эта цифра заметно выросла, а доля скептиков, в свою очередь, уменьшилась вдвое (с 16,7% до 8,7% – по ответу «ситуация ухудшилась»)», - говорится в сообщении.

Другой вопрос, также касающийся транспортной инфраструктуры, а именно, темпов дорожного строительства в ТиНАО, позитивно оценивается схожей долей (70%) респондентов из новой Москвы.

Об ухудшениях говорят лишь 5,5% участников исследования, считают ситуацию неизменной 18,4% опрошенных.