РИАМО - 31 янв. В текущем году уже пять высокотехнологичных компаний заявили о намерении получить статус резидента подмосковной особой экономической зоны технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) «Дубна», при этом две из них рассматривают возможность строительства собственных производств на территории ОЭЗ, говорится в сообщении пресс-службы ОЭЗ «Дубна».

«В начале 2018 года уже пять высокотехнологичных компаний изъявили желание получить статус резидента ОЭЗ «Дубна». Компании, планирующие подать заявки на получение статуса резидента, будут вести свою деятельность в сферах проектирования сложных технических систем и IT технологий. Инвестиции потенциальных резидентов могут составить порядка 1,335 миллиарда рублей», - отмечается в сообщении.

В настоящее время указанные компании готовят документы для представления на технико-внедренческий и промышленно-производственный экспертные советы при правительстве Московской области, и в первом квартале текущего года могут войти в число резидентов. Две из них намерены построить на территории ОЭЗ «Дубна» собственные производства.

Проект компании «ИНТЕХ-Сервис» предполагает возведение на левобережной площадке научно-производственного комплекса общей площадью 10 тысяч квадратных метров. Здесь планируется разрабатывать и производить нефтесервисное оборудование, которое является одним из важнейших элементов в реализации любых производственных проектов нефтегазовых компаний. Появление такого предприятия особенно важно в связи с введением санкций против России, возможным уходом с рынка иностранных игроков, что может снизить эффективность добычи нефти. Объем инвестиций, которые планируется вложить в реализацию проекта, составит порядка 410 миллионов рублей.

На данный момент резидентами ОЭЗ «Дубна» являются 136 компаний. Они произвели продукцию более чем на 20 миллиардов рублей, а общий объем инвестиций в проекты составляет около 15 миллиардов рублей.