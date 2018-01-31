РИАМО - 31 янв. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) предлагает своим 10 подписчикам в соцсетях получить пригласительные на 2 лица на фестиваль «Первозданная Россия», который проходит в Центральном доме художника в Москве.

Для того, чтобы получить билеты, подписчикам сообщества «РИАМО в Подмосковье» в «ВКонтакте» нужно сделать репост конкурсного сообщения. Победителей определят случайным образом 5 февраля.

Десятерым участникам нашей группы подарим по пригласительному (на два лица каждое) на фестиваль «Первозданная Россия», который идет в столичном ЦДХ. Вас ждут уникальные работы фотографов-натуралистов, фильмы о природе и детская программа!

РИАМО – информационное агентство, материалы которого охватывают события всего Московского региона. Обладая широкой корреспондентской сетью, агентство агрегирует новости со всех частей Московской области, а также наиболее значимые для развития региона новости столицы и важные темы всероссийского масштаба. РИАМО является поставщиком оперативной и достоверной текстовой и мультимедийной информации (фото, инфографика) для СМИ, экспертов и читателей.