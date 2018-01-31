РИАМО - 31 янв. Количество жалоб на нарушение чистоты, порядка и благоустройства от жителей подмосковного Красногорска уменьшилось в январе в четыре раза по сравнению с аналогичными показателями за прошлый год, сообщила начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

«С начала года в Госадмтехнадзор Московской области поступило 55 обращений от жителей Красногорска по вопросам чистоты, порядка и благоустройства, а также нарушениям тишины и покоя граждан. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года жители Красногорска обращались за помощью в службу 215 раз. Таким образом, количество обращений снизилось в четыре раза», - сказала Витушева.

Она уточнила, что снижение идет равномерно по всем категориям, что говорит об эффективной работе по всем направлениям.

«Благодаря снижению количества обращений, Красногорск покинул пятерку лидеров по количеству обращений, которую возглавлял в данном направлении по итогам аналогичного периода прошлого года, - подчеркнула глава Госадмтехнадзора региона.