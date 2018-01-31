РИАМО - 31 янв. Московское областное УФАС оштрафовало ООО «Колсинг» за рассылку СМС-рекламы, не соответствующей требованиям закона о рекламе, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

«По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, вынесено постановление о привлечении ООО «Колсинг» к административной ответственности и назначении штрафа в размере 100 тысяч рублей за распространение СМС-рекламы финансовых услуг без предварительного согласия физического лица на ее получение», - говорится в сообщении.

В указанной рекламе отсутствовали наименование лица, оказывающего финансовую услугу, а также условия, влияющие и определяющие полную стоимость кредита, что вводит в заблуждение потребителей рекламы, не позволяя правильно и в полном объеме оценить приемлемость условий.