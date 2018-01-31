РИАМО – 31 янв. Ростуризм призывает россиян, находящихся в Таиланде или планирующих посетить страну, учитывать метеорологическую обстановку и соблюдать все необходимые меры предосторожности, передает Газета.ru.

«В Таиланде из-за сложных погодных условий в центральных и южных районах страны 31 января возможны сбои в работе общественного транспорта и задержки авиарейсов», —сообщается на сайте ведомства.

Ситуационно-кризисный центр МИД России, также предупреждает о высокой угрозе затоплений в этой стране.