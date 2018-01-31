РИАМО - 31 янв. Более 80 детских библиотек Подмосковья, в том числе Московская областная детская библиотека, присоединятся к акции «Всемирная ночь Гарри Поттера», почитатели юного волшебника примут участие в квестах, флешмобах, конкурсах карнавальных костюмов и других развлечениях, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Акция организована британским издательством Bloomsbury, благодаря которому читатели и узнали историю взросления храброго волшебника. Тема акции в 2018 году – «Фантастические звери».

«Первого февраля состоится акция «Всемирная ночь Гарри Поттера», к которой присоединятся поклонники книг о знаменитом волшебнике из разных стран. Юные поклонники Хогвартса и его необычных обитателей сами могут облачиться в школьные мантии, вооружиться колдовскими палочками, взять с собой почтовых сов, устроить веселую вечеринку и стать участниками флешмоба, посвященного Гарри Поттеру и другим героям серии книг Джоан Роулинг», - отмечается в сообщении.

Акция «Волшебный мир Гарри Поттера» пройдет в Московской областной государственной детской библиотеке и 85 детских муниципальных библиотеках Подмосковья. В рамках акции проведут культурно-просветительские мероприятия, тематические выставки книжных иллюстраций, квесты, флешмобы, турниры по настольным играм, конкурсы карнавальных костюмов и фантастических селфи, мастер-классы по аквагриму и многое другое.