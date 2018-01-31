РИАМО - 31 янв. Храм в честь пророка Божия Илии - небесного покровителя воинов-десантников ввели в эксплуатацию на пересечении улиц Грина и Куликовской в районе Северное Бутово на юго-западе столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

«Однокупольный каменный храм, четырехугольный в плане, с тремя апсидами и тремя входными группами, рассчитан на 200 прихожан. Со стороны западного входа — небольшая звонница с декоративной маковкой. Храм построен в стиле XVIII века, выкрашен снаружи в классический белый цвет, крыша синего цвета», - говорится в сообщении.

В рождественские дни в храме был проведен традиционный детский праздник. На сегодняшний день завершается установка ограждения вокруг храмовой территории, весной текущего года будет продолжено обустройство прилегающей к храму территории.

Кроме того, при храме действует воскресная школа, организованы различные кружки рукоделия, секция по мини-футболу, открылся киноклуб, каждые три месяца прихожане выезжают в паломнические поездки.

«Благодаря приходу храм проводит мероприятия по поддержке социально незащищенных групп населения, помогает в уходе за малоподвижными пациентами; организовывает сбор гуманитарной помощи для беженцев; оказывает адресную помощь малоимущим гражданам», - подчеркивается в материале.