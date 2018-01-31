РИАМО - 31 янв. С 1 февраля маршрут № 655, связывающий столичный район Капотня и станцию метро «Кузьминки», будет работать без турникетов, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортранса».

«Это стало возможным благодаря запуску на линию автобусов особо большого класса, которые могут перевозить 120 человек. Теперь пассажиры маршрута смогут заходить в транспорт во все двери. Проезд необходимо оплачивать с помощью валидаторов, расположенных в салоне автобусов», - говорится в сообщении.

Маршрут №655 востребован среди пассажиров – по будним дням им пользуются 6,5 тысяч человек. Переход на бестурникетный режим позволит сделать посадку пассажиров в автобусы более быстрой и удобной, а также сократить время в пути в среднем на пять минут.

С 1 января текущего года на бестурникетный режим работы перевели 72 наиболее популярных автобусных маршрута, в том числе полуэкспрессные и магистральные. По решению столичного руководства, без турникетов также продолжат работать новые трехсекционные трамваи «Витязь-М». Кроме того, входить во все двери сегодня можно на всех десяти маршрутах трамвайной сети на севере и северо-западе города.