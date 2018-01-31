РИАМО - 31 янв. Члены Избирательной комиссии Московской области обсудят на заседании 1 февраля ряд вопросов, касающихся подготовки к выборам президента РФ, а также проведения областного этапа пятой областной олимпиады старшеклассников по избирательному законодательству, сообщается на сайте сетевого издания «Вестник Мособлизбиркома».

«Первого февраля 2018 года состоится заседание Избирательной комиссии Московской области. Начало заседания в 16:00», - говорится в сообщении.

В повестку включен вопрос по определению избирательных участков для проведения голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах РФ на выборах президента страны.

Кроме того, члены Мособлизбиркома рассмотрят дела об административных правонарушениях, возбужденных Избирательной комиссией Московской области, и результаты их рассмотрения.

Также планируется рассмотреть вопросы о назначении члена территориальной избирательной комиссии города Жуковский; об исключении из резерва составов участковых избирательных комиссий городов Королев, Долгопрудный, Сергиево-Посадского, Серпуховского районов; вопрос о зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий Подмосковья.

В том числе в повестку внесен вопрос, касающийся проведения областного этапа пятой областной олимпиады старшеклассников общеобразовательных организаций по избирательному законодательству в 2017/2018 учебном году и ряд других вопросов.