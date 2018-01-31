РИАМО - 31 янв. Народного артиста Армена Джигарханяна, которого госпитализировали в Москве с вирусным заболеванием, могут выписать в любой момент по его желанию, сообщил РИАМО в среду официальный представитель «Театра Джигарханяна» Вячеслав Дьяченко.

Ранее народного артиста СССР Армена Джигарханяна госпитализировали в Москве с осложнением вирусного заболевания, серьезной угрозы жизни и здоровью нет.

«В любой момент Армен Борисович (Джигарханян - ред.) может быть выписан из больницы и приехать в театр на работу. Он уже не первый раз ложится в больницу. И вот так случается, что он прерывает лечение, и никто его не может остановить», - отметил Дьяченко.

По его словам, 8-9 февраля в театре Джигарханяна состоится премьера спектакля «Пигмалион», на котором зрители смогут увидеть легендарного артиста.

Скончалась народная артистка России Людмила Сенчина >>