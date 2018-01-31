РИАМО - 31 янв. Желающим сдать Единый государственный экзамен в 2018 году напомнили в Подмосковье, что прием заявок на участие завершится 1 февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Уважаемые выпускники и родители, напоминаю, что завтра 1 февраля завершается приём заявлений от выпускников об участии в едином государственном экзамене в 2018 году. Учащиеся выпускных классов подают документы об участии по месту учёбы в своих школах», - сказала министр образования Московской области Марина Захарова.

Она уточнила, что те, кто ранее закончили обучение, могут это сделать по месту регистрации в местных органах образования – они определят конкретное место.

После 1 февраля заявление можно подать, но только в государственную экзаменационную комиссию Московской области с представлением документа об уважительной причине.

«Как правило, это болезнь и другие обстоятельства, ставшие препятствием на подачу заявления в установленные сроки и подтвержденные документально. Но за две недели до начала ЕГЭ заявления приниматься не будут», - пояснила министр.