«У нас есть своя дорожная карта реализации этого масштабного проекта. Мы надеемся, что в 2018 году будут первые молочные продукты», - сказала президент TH Group Тхай Хыонг, поблагодарив за поддержку губернатора Подмосковья.



Также для животных заготовлено 5 тысяч тонн зеленой массы и 8 тысяч тонн кукурузного силоса.



Здесь будет производиться и сырье, и продукты переработки.