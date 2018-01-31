Первая очередь крупного молочного комплекса TH True Milk открылась в Волоколамском районе Подмосковья. К 1 сентября планируется завершить строительство и уже в 2018 году начать выпуск молочной продукции.
На данный момент на ферме построены родильное отделение, силосные траншеи, дороги, инженерные коммуникации, весовая, площадка для навоза и временная дорога, территория огорожена забором. Обеспечено подключение к газовым и электрическим сетям.
Губернатор назвал новый комплекс знаковым событием для региона и пообещал коллегам из Вьетнама оказывать максимальную поддержку по развитию производства, строительство которого планируется завершить к сентябрю 2018 года.
«Ожидаем расширение проекта и производства молочной продукции», - сказал он.
«У нас есть своя дорожная карта реализации этого масштабного проекта. Мы надеемся, что в 2018 году будут первые молочные продукты», - сказала президент TH Group Тхай Хыонг, поблагодарив за поддержку губернатора Подмосковья.
Также для животных заготовлено 5 тысяч тонн зеленой массы и 8 тысяч тонн кукурузного силоса.
Здесь будет производиться и сырье, и продукты переработки.
Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, благодаря запуску молочного комплекса, местные жители получили работу с хорошей заработной платой. Всего предусмотрено создание 168 рабочих мест.
TH True Milk планирует построить в регионе еще две большие фермы, рассчитанных на 6 тысяч фуражных коров каждая. По словам Разина, такие большие объекты вместе с действующими предприятиями должны обеспечить достижение амбициозной цели — производство 1 миллиона тонн молока к 2020 году.
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