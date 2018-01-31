РИАМО - 31 янв. В четверг, 1 февраля, в 11.00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция, посвященная второму Международному кинофестивалю «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова.

В мероприятии примут участие:

- Оксана Косарева - министр культуры Московской области,

- Олег Соковиков - глава городского округа Павловский Посад,

- Анна Тихонова - Президент Фонда имени Вячеслава Тихонова,

- Владимир Фокин - кинорежиссер, народный артист России, председатель жюри фестиваля,

- Сергей Новожилов - Президент Открытого Российского фестиваля кино и театра «Амурская осень».

Фестиваль приурочен к 90-летнему юбилею Вячеслава Тихонова - одного из самых выдающихся артистов советского и российского кино и будет проходить с 8 по 11 февраля в Павловском Посаде. В рамках фестиваля будут организованы два конкурса: конкурс полнометражных фильмов и конкурс киносериалов.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (метро Полежаевская).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18

Почта: ma.dmitrieva@riamo.ru

Контактное лицо – Мария Дмитриева

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.