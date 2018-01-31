РИАМО - 31 янв. Новый туристический проект Минкультуры Подмосковья и ЦППК «Усадебный экспресс» 3 февраля открывает новый проект «Четыре сезона в русских усадьбах», он познакомит туристов с традициями жизни в русских усадьбах в разное время года, старт проекту даст экскурсия по музею-усадьбе «Горки Ленинские», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Программа «Четыре сезона в русских усадьбах» – одна из главных туристических премьер в 2018 году. Работу над его концепцией организаторы проекта «Усадебный экспресс» вели на протяжении нескольких месяцев. Замысел нового маршрута заключается в том, чтобы предложить туристам такую программу, которая будет знакомить с традициями, закладывавшимися в русских усадьбах в разное время года: новогодние гуляния и колядки – зимой, цветение садов, Масленица и Пасха – весной, сенокос, домашние театры, хороводы и исторические реконструкции – летом, сбор урожая, осенние заготовки и ярмарки – осенью», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Проект «Усадебный экспресс» 3 февраля откроется экскурсией по музею-усадьбе «Горки Ленинские». Во время экскурсионного дня путешественники смогут ознакомиться со старинной усадебной библиотекой, принять участие в литературном салоне, посетить концерт живой музыки и мастер-класс «Письмо гусиным пером». Также гостей ждет осмотр величественной станции «Ленинская», усадебного парка и дома, других выставочных пространств музея.

По словам Косаревой, все туры для «Усадебного экспресса» на 2018 год эксклюзивны. Они разрабатывались совместно с сотрудниками подмосковных музеев специально. Огромную роль в формировании новой концепции сыграло взаимодействие министерства культуры Московской области с ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания».

Забронировать места в премьерное путешествие «Усадебного экспресса» можно по почте manortravel@mail.ru или на сайте http://www.usadboved.ru/gorki_20180203.