РИАМО - 31 янв. В Подмосковье за январь-декабрь 2017 года младенческая смертность снизилась на 8,9%, в регионе сформирована трехуровневая система оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Согласно данным Росстата, за январь-декабрь 2017 года в Московской области младенческая смертность снизилась на 8,9% по сравнению с 2016 годом», - сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Показатель младенческой смертности по числу детей, умерших в возрасте до одного года на одну тысячу родившихся живыми, составляет 4,1 промилле. По данному показателю регион входит в пятерку лучших в ЦФО (четвертое место) и занимает восьмое место по России.

По словам министра, в области сформирована трехуровневая система оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным. Функционируют крупные областные центры материнства и детства, где оказывают медпомощь третьего – самого высокого уровня сложности. В 2017 году в регионе открылось пять учреждений данного типа.

«В них собрана уникальная команда, дополнительно привлечены лучшие специалисты из более чем 20 регионов России. В каждом таком учреждении работает более 500 человек, 200 из них – врачебный персонал. В центрах материнства и детства оказываются все виды медицинской помощи, в том числе, экстренная», - отметил Марков.

Он добавил, что в центрах созданы комфортные условия как для рожениц, так и для посетителей, например, они оборудованы специальными местами ожидания, игровыми зонами для детей, в учреждениях применяется формат «таблет-питания», заключающийся в формировании и доставке индивидуальных порций пищи для каждой роженицы.

«В последние годы в Подмосковье идет активная работа по улучшению материально-технической базы в родовспомогательных и педиатрических учреждениях. Уже сейчас мы видим результат: если раньше порядка 10–11 тысяч женщин уезжали рожать в другие субъекты, то сейчас беременные выбирают медучреждения Московской области», - уточнил Марков.