РИАМО - 31 янв. Комплексная реконструкция в коллекторе «Крупский» подходит к завершению, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Москоллектор».

«В общегородском коллекторе «Крупский» заканчивается комплексная реконструкция. Чуть больше года понадобилось специалистам для того, чтобы кардинально изменить облик инженерного сооружения 1963 года постройки и привести объект к современным эксплуатационным стандартам», - говорится в сообщении.

Комплексная реконструкция коммуникационного коллектора «Крупский» началась в сентябре 2016 года. В ее рамках было произведено восстановление и усиление строительных конструкций, ребер и кирпичных кладок на всем протяжении подземного объекта (930 метров).

Также специалисты заменили устаревшие технологические металлоконструкции и установили самое современное энергоэффективное вентиляционное оборудование и освещение.

Основными потребителями силовых кабельных линий объекта «Крупский» являются Московские кабельные сети (филиал ПАО «МОЭСК»), ГУП «Мосгортранс» и АО «ОЭК». После комплексной реконструкции коллектор не потребует серьезных ремонтов в ближайшие 40 лет.