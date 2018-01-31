РИАМО - 31 янв. Компания «Яндекс» уточнила сроки закрытия сделки по объединению «Яндекс.Такси» и Uber в России и соседних странах, стороны заканчивают подготовку к подписанию документов и планируют закрыть сделку до середины февраля 2018 года, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы сервиса.

«Яндекс» и Uber договорились объединить бизнесы по онлайн-заказу поездок в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане в составе новой компании в июле 2017 года. В нее также перейдет сервис UberEATS в указанных странах. В конце 2017 года сделка получила все необходимые одобрения от регулирующих органов.

«Яндекс.Такси и Uber в России и соседних странах планируют закрыть сделку по объединению до середины февраля 2018 года», - сказал собеседник агентства.

После закрытия сделки оба приложения для заказа поездок — и «Яндекс.Такси», и Uber — по-прежнему будут доступны пользователям. В то же время таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу.