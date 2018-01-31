РИАМО - 31 янв. Пожар произошел в квартире дома 27 по Фестивальной улице на севере Москвы, во время пожара пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре в квартире по адресу: улица Фестивальная, дом 27 поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в среду в 10:39.

«Пожарно-спасательные подразделения по прибытии обнаружили открытое горение балкона. В ходе проведения разведки и тушения пожара обнаружено горение кухни, частично коридора на площади 15 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 11:10. К сожалению, есть пострадавший», - отмечается в сообщении.