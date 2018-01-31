РИАМО - 31 янв. На территории самого большого озера региона в подмосковной Шатуре установили режим особо охраняемой природной территории, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Постановлением правительства Московской области утверждены паспорта четырех особо охраняемых природных территорий в городском округе Шатура: заказников областного значения «Озера Имлес и Дубовое с заболоченными берегами», «Леса в пойме реки Ялма» и «Пойменная дубрава в квартале 86 Белозерского лесничества», а также памятника природы «Сосна-исполин в 54 квартале Шатурского лесничества Шатурского леспромхоза».

«С точки зрения уникальности экосистем и биоразнообразия особенно интересен заказник, в состав которого входит самый большой естественный водоем региона – озеро Дубовое, площадь которого превышает 12 квадратных километров. Здесь выявлены местообитания свыше 90 видов позвоночных животных», - сказал министр экологии региона Александр Коган.

По его словам, озера Имлес и Дубовое играют важнейшую роль в деле сохранения водных и водно-болотных видов восточного Подмосковья. Шатурские озера являются местами гнездования и остановки на пролете редких краснокнижных птиц: белокрылой крачки, малой чайки, черного коршуна, большого подорлика, серого журавля.

Всего в заказнике обнаружено восемь видов флоры и 18 видов фауны, занесенных в Красные книги России и Московской области.