РИАМО - 31 янв. По итогам среды в столице может выпасть около 12 миллиметров осадков, что близко к рекордному значению 1965 года, сообщается на сайте «Метеоновости».

«За ночь 31 января на метеостанции ВДНХ зафиксировано 8 миллиметров осадков в эквиваленте жидкой воды, а прирост снега составил 10 сантиметров. Но снегопад продолжается, сегодня еще прибавится не менее 4 миллиметров, так что количество осадков приблизится к рекордному, которое составляет для Москвы 12,6 миллиметра. Этот рекорд осадков для суток 31 января был зафиксирован 31 января 1965 года», – говорится в сообщении.

По данным станции ВДНХ, 30 января за сутки в Москве выпало 9 миллиметров осадков, что также близко к рекорду, который принадлежит 1983 году, когда выпало 9,7 миллиметра.

Всего за сутки 30 и ночь 31 января сугробы в Москве и Подмосковье выросли на 10-15 сантиметров, и теперь местами они оказались выше нормы для последних суток января. На метеостанции ВДНХ высота снега по климатическим данным на эти дни составляет 32-33 сантиметра, сегодня же утром там сугробы подросли до 38 сантиметров, и это еще не предел. По предварительным расчетам, прирост снега до конца дня местами достигнет более 4 сантиметров.