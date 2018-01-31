РИАМО - 31 янв. Строительство участка Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе закончат в Москве в 2018 году, на данный момент работы завершены на 75%, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«В среду мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства участка Северо-Восточной хорды (СВХ) от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе», - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что в последние годы город построил для жителей севера столицы ряд важнейших объектов транспортной инфраструктуры: станцию метро «Ховрино», рядом с которой максимально быстрыми темпами идет сооружение новой городской магистрали - Северо-Восточной хорды.

«Три года назад было завершено строительство головного участка от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы, а сегодня выполнено уже 75% работ на следующем участке – до Дмитровского шоссе. В этом году планируем эти работы завершить», - сказал Собянин.

В результате автомобилисты получат еще один полноценный въезд в город, напрямую связанный с крупнейшими городскими магистралями – Дмитровским шоссе и Северо-Западной хордой. Новая трасса примет на себя значительную часть потока автотранспорта из аэропорта «Шереметьево», Зеленограда и городов Московской области. Это частично разгрузит Ленинградское, Дмитровское шоссе и участок МКАД между ними, добавил мэр.

Строительство участка Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе началось в феврале 2016 года после ввода головного участка от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы.

Трасса длиной порядка 5 километров пройдет вдоль путей Октябрьской железной дороги. В составе участка – девять искусственных сооружений: четыре эстакады основного хода, три эстакады-съезда, железнодорожный путепровод и мост через реку Лихоборка. Для пешеходов у железнодорожной платформы «НАТИ» сооружается подземный переход.

В настоящее время завершается возведение моста через реку Лихоборку, ведутся работы по строительству дорог, искусственных сооружений и других объектов, идет перекладка инженерных коммуникаций. В жилых домах, расположенных на прилегающих улицах, завершается замена оконных блоков на шумозащитные.

Северо-Восточная хорда общей длиной порядка 35 километров пройдет от новой трассы М-11 «Москва - Санкт-Петербург» до Косинской эстакады (развязки МКАД с магистралью Вешняки - Люберцы). Хорда соединит между собой крупные автомобильные магистрали – МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе.

Скоростная Северо-Восточная хорда, которая по диагонали пересечет Москву, позволит автомобилистам в считанные минуты добираться с одного конца столицы на другой, не выезжая на кольцевые магистрали города. Ожидается, что хорда почти на четверть разгрузит МКАД и перераспределит потоки Третьего транспортного кольца, Щелковского шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанского и Волгоградского проспектов. Полностью Северо-Восточную хорду (СВХ) могут запустить в 2019-2020 годах.