РИАМО - 31 янв. Для жителей Подмосковья тарифы на электрическую энергию остались на уровне второго полугодия 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам Московской области.

С 1 января 2018 года тарифы не изменились, их величина сохранилась на уровне второго полугодия 2017 года.

«С 1 января тарифы на электрическую энергию составили: для населения и потребителей, приравненных к населению, - 5,04 рубля за киловатт-час, для населения, проживающего в сельских населенных пунктах и приравненного к ним, а также для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками – 3,53 рубля за киловатт-час», - говорится в сообщении.

Как пояснил председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Ушакова, установленные тарифы на электрическую энергию для населения применяются на территории всей Московской области независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности жилищного фонда.

Кроме того, в Московской области предусмотрена возможность для потребителя использовать дифференцированный тариф в зависимости от времени суток.