РИАМО - 31 янв. Сотрудники полиции задержали двоих приезжих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на женщину в Москве, сообщается на сайте МВД РФ.

Как уточняется в материале, один из злоумышленников, ударив потерпевшую по голове, похитил принадлежащую ей сумку с денежными средствами и личными вещами.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска при силовой поддержке сотрудников Росгвардии по Москве установили местонахождение и задержали фигурантов в возрасте 29 и 30 лет, приехавших в Москву из разных регионов России», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.