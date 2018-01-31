РИАМО - 31 янв. Кустарное производство алкогольной продукции пресекли в селе Бисерово Ногинского района Подмосковья, изъято 1,4 тысячи бутылок контрафактного спиртного, говорится в сообщении пресс-службы Росалкогольрегулирования.

«Обнаружено основное технологическое оборудование для ручного розлива поддельного алкоголя, 1,4 тысячи бутылок нелегальной водки, 5 тысяч федеральных специальных марок (ФСМ) с признаками подделки, а также около 50 литров сырья – медицинского спирта», - говорится в сообщении.

Все оборудование, сырье, готовая продукция и ФСМ арестованы и изъяты. Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводится административное расследование.