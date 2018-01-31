РИАМО - 31 янв. В Подмосковье при территориальных избирательных комиссиях открылись 108 пунктов приема заявлений от избирателей, желающих проголосовать на предстоящих президентских выборах по месту нахождения, говорится в сообщении пресс-службы Избирательной комиссии Московской области.

Начиная со среды россияне могут подать заявление на голосование на мартовских выборах президента по месту нахождения, а не жительства, заявки принимаются по 12 марта.

«В рамках реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах президента Российской Федерации, на территории Московской области с 31 января 2018 года открылось 108 пунктов приема заявлений избирателей при территориальных избирательных комиссиях Московской области», - говорится в сообщении.

Пункты приема заявлений работают по 12 марта с 16:00 до 20:00 в рабочие дни и с 10:00 до 14:00 в выходные и праздничные дни. Одновременно с ТИК заявления избирателей принимаются в 390 МФЦ на территории Московской области. В многофункциональных центрах заявления можно подать также со среды и по 12 марта в течение всего времени работы МФЦ.

В каждом пункте приема заявлений есть информационно-разъяснительные материалы, посвященные новому порядку голосования по месту нахождения. Операторы приемных пунктов прошли необходимое обучение.

В материале добавляется, что с 25 февраля в каждой участковой избирательной комиссии Московской области (за исключением УИК в воинских частях) будет открыт пункт приема заявлений избирателей - всего более 4,2 тысячи. С 25 февраля по 12 марта пункты приема заявлений УИК будут открыты с 16:00 до 20:00 в рабочие дни и с 10:00 до 14:00 в выходные и праздничные дни. С 13 марта по 16 марта – с 16:00 до 20:00, 17 марта – с 09:00 до 13:00.

Ежедневно до 11:00 все принятые в пунктах заявления будут направляться в ТИК и вводиться в единую базу обработки заявлений ЦИК России до 16:00. Статистика по всем поступившим заявлениям, а также отсканированные заявления о включении в список избирателей в ином субъекте РФ будут ежедневно направляться в Мособлизбирком.

Избирательная комиссия Московской области, ТИК, УИК, МФЦ и администрации подмосковных муниципалитетов в течение всего срока приема заявлений будут информировать избирателей о возможности подать заявление о голосовании по месту нахождения.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.