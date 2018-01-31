РИАМО - 31 янв. Организацию ООО «Гросс» оштрафовали на 300 тысяч рублей за неизвещение о прибытии около 300 тонн подкарантинных яблок в Московскую область, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«По факту неизвещения о прибытии из Краснодарского края в Москву 15 партий подкарантинной продукции (яблоки свежие общим весом 300 тонн), организация ООО «ГРОСС» (город Мытищи) была привлечена к административной ответственности», - говорится в сообщении.

Общая сумма штрафов по решению суда составила 300 тысяч рублей.