РИАМО - 31 янв. Застройщик новой столичной гостиницы на Рогожском валу сдаст ее оператору «под ключ», отель планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Как отметила заместитель председателя Москомстройинвеста Екатерина Храмова, застройщик – ООО «СпектрСтрой» - намерен сдать «под ключ» гостиничные номера, общественные зоны, ресторан и магазины на первом этаже, паркинг на 78 машино-мест. В черновой отделке будут сдавать лишь спортивно-оздоровительный центр и помещение для сетевого супермаркета в подземной части, поскольку для них еще не выбраны арендаторы.

«В настоящее время на участке ведется строительство первого этажа. На площадке работают порядка 150 человек. Монолитные работы застройщик планирует закончить в мае, а электро-монтажные работы и отделка фасада начнутся уже с апреля. Гостиницу планируют сдать в эксплуатацию в декабре 2018 года», - говорится в сообщении.

Общая площадь гостиничного комплекса составит 15 тысяч квадратных метров. 12-этажный отель будет включать 152 номера. Оператором гостиницы выступает компания Hilton, отель выйдет на рынок под брендом Hampton by Hilton.

Отличительной особенностью нового отеля станет открытая терраса на уровне второго этажа, которая будет доступна как с улицы, так и из самого отеля. В результате благоустройства терраса превратится в полноценное общественное пространство с кафе, прогулочными зонами, элементами озеленения. Разместится она преимущественно вдоль Трудовой улицы.

На сегодняшний день в Москве насчитывается 1183 отеля с номерным фондом в 67,7 тысячи номеров. В период с 2011 по 2017 годы в эксплуатацию ввели 48 гостиниц вместимостью порядка 8,4 тысячи номеров. В 2018 году планируется сдать 27 объектов гостиничного хозяйства на 5916 номеров, в 2019 - 11 объектов на 1311 номеров.