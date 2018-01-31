РИАМО - 31 янв. Комплекс TH True Milk, первая очередь которого открылась в Волоколамском районе Подмосковья, может начать выпуск молочной продукции в 2018 году, сообщила в среду президент концерна TH True Milk Тхай Хыонг.

Первую очередь комплекса молочного животноводства TH True Milk в Волоколамском районе открыли в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев и чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам в России Нго Дык Мань.

«У нас есть своя дорожная карта реализации этого масштабного проекта. Инвестиционный капитал в размере 2,7 миллиарда долларов США. Мы надеемся, что в 2018 году будут первые молочные продукты. Продолжением данного проекта мы приедем в Калужскую область, там сейчас строится ферма, а также мы приедем в Тюменскую область. Хотелось бы выразить благодарность губернатору Московской области за поддержку», - сказала Хыонг журналистам на открытии первой очереди комплекса.

Кроме того, Хыонг выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку молочной отрасли.

Она отметила, что продукция компании TH True Milk отличается высоким качеством.

«Будьте уверены, что мы производим лучшие молочные продукты международного стандарта качества, мы делаем все для здоровья потребителей», - заключила Хыонг.

Ранее Московская область выделила концерну порядка 11 тысяч гектаров земли под строительство молочного комплекса. TH True Milk является компанией полного цикла, поэтому будет производить как сырье, так и продукты переработки.

Первая очередь проекта предусматривает создание молочно-товарной фермы на 6 тысяч голов дойного стада. В настоящее время построено родильное отделение, силосные транши, дорога к ним, инженерные коммуникации, весовая, площадка для навоза. Уже закуплено 1,1 тысячи коров из США, на ферме родились 15 телят.