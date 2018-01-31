РИАМО – 31 янв. Социальная сеть Facebook запретила рекламу криптовалют, первичных размещений токенов (ICO) и бинарных опционов, сообщает в среду Газета.ru.

«Мы хотим, чтобы люди продолжали открывать и узнавать о новых продуктах и услугах через рекламные объявления в Facebook, не опасаясь мошенничества или обмана. Тем не менее, существует множество компаний, которые рекламируют бинарные опции, ICO и криптовалюты, которые на данный момент не заслужили доверия», - говорится в сообщении социальной сети.

Объявления, которые нарушают новые правила, будут удаляться не только из основного приложения, но и везде, где Facebook продает рекламные возможности.

Также Facebook продолжит работу над совершенствованием возможностей выявления обманных и вводящих в заблуждение методов рекламы.

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