РИАМО - 31 янв. В Подмосковье качеству уборки территорий населенных пунктов от снега уделяется большое внимание, всего в уборке снега задействовано более 8 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«В связи с обильным снегопадом в Подмосковье приняты меры по оперативной расчистке территорий населенных пунктов от снега. В настоящее время в этой работе задействовано свыше 8 тысяч сотрудников коммунальных предприятий и порядка 2,2 тысячи единиц спецтехники», - сказал Пестов.

В приоритетном порядке осуществляется расчистка подходов к остановкам общественного транспорта, социально значимым объектам, уборка от снега дворовых территорий, тротуаров.

В уборке территории области задействована в том числе техника, закупленная по губернаторской программе. С 2014 года за счет областного бюджета закуплено и передано в муниципальные образования в общей сложности более 1 тысячи единиц новой коммунальной техники (поливомоечных и вакуумно-подметальных машин, снегопогрузчиков, тракторов и так далее). В настоящее время формируется план закупки на 2018 год.

«Контроль за качеством уборки территории в ежедневном режиме осуществляют надзорные органы, но важнейшую роль в этом процессе играет обратная связь от жителей. Поэтому в Московской области с 2014 года проводится акция «Ледниковый период» – активистам общественных организаций, молодежных объединений и всем неравнодушным жителям предлагается незамедлительно сообщать в социальных сетях об опасных сосульках, ледяных наростах, неубранном снеге на крышах и козырьках жилых домов», – подчеркнул Пестов.

Он добавил, что по каждому обращению специалистами Госжилинспекции проводится проверка и даются указания управляющим компаниям по устранению нарушений.

Для участия в акции предлагается использовать хештег #ЛедниковыйПериодМО_2018. Фотографии с нарушениями и указанием точного адреса необходимо размещать на собственных страницах в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram, а также в группах «Жилинспектор МО».