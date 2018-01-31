РИАМО - 31 янв. Профильные комиссии столичного парламента обсудят вопрос возвращения скульптуры балерины на «дом под юбкой» в центре Москвы после получения официальных запросов инициативных групп, в обсуждении примут участие эксперты, сообщил РИАМО в среду председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Ранее активисты, развернувшие кампанию по возвращению фигуры балерины на «дом под юбкой» на Тверской улице в Москве, сообщили, что подали официальное обращение в профильную комиссию Мосгордумы.

«Официальных писем от инициативных групп в комиссию пока что не поступало, но ко мне обращались жители города с вопросом о возвращении скульптуры на «дом под юбкой», благодаря которой здание и получило такое «имя». В данном вопросе очень важен вопрос безопасности и надежности установки данной скульптуры. После получения официальных запросов о возвращении скульптуры вопрос будет обсуждаться в профильных комиссиях», - сказал Герасимов.

Депутат столичного парламента добавил, что направил соответствующие запросы в департамент культурного наследия столицы, Москомархитектуры, к главному архитектору города. Официальных ответов в настоящий момент не получено, но временной регламент еще имеется.

«Надеюсь, ответ от экспертов будет положительным. Жители поддерживают идею возвращения фигуры балерины на известное здание в центре столицы. Это значимый знак советской Москвы. Можно сказать, это восстановление исторической справедливости. Но считаю обязательным и необходимым дождаться мнения экспертов, представителей столичных ведомств, а также самих официальных запросов от инициативных групп», - отметил Герасимов.

Он уточнил, что заседания комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям проводятся еженедельно по понедельникам. После получения официальных обращений данный вопрос может быть включен в повестку заседания.

Ранее активисты начали кампанию по возвращению фигуры балерины на дом на Тверской улице в Москве архитектора Аркадия Мордвинова. Ротонда здания в 1940-1950-е годы венчалась легкой и ажурной скульптурой балерины, что было свойственно отечественной архитектуре того периода. В 1958 году статую убрали с привычного места, хотя именно из-за нее здание стало известно как «дом под юбкой».