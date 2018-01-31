РИАМО - 31 янв. Мужчину, подозреваемого в убийстве знакомой во время ссоры, задержали в подмосковном Долгопрудном, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, труп женщины 1978 года рождения обнаружили в микрорайоне Хлебниково на улице Станционная.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и доставлен в следственный отдел по городу Долгопрудный ГСУ СК России по Московской области сожитель женщины 1959 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Преступление произошло в ходе внезапно возникших неприязненных отношений. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», добавил он.